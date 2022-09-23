«Джентльменская договоренность». Рада планирует принять госбюджет раньше обычного — Корниенко 23 сентября, 14:07 Александр Корниенко, вице-спикер Верховной Рады (Фото:Александр Корниенко/Facebook)

Фракции и группы парламента договорились не задерживать принятие бюджета на 2023 год большим количеством поправок.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире единого телемарафона. На заявление депутата обратило внимание издание Судебно-юридическая газета.

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«Это бюджет воюющей страны, Бюджет — наполовину оборонный: Вооруженные Силы Украины, силы обороны, зарплата, расходы, вооружение, снаряды — все то, что поможет нам сдерживать фантастические нашествия, которые нам предсказывают», — объяснил Корниенко.

Он заявил, что «существует «джентльменская договоренность фракций — оппозиции и монобольшинства, что не будет потока предложений, которые всегда поступали тысячами в бюджет».

В этом году бюджет собираются принять «раньше обычного», отметил Корниенко.

По его словам, в целом будет сотен предложений, которые комитет и правительство смогут максимально быстро проработать.

Напомним, расходы на органы госвласти в 2023 году сократят почти на 12 миллиардов гривен.

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