«Велике будівництво» возвращается. В прифронтовом городе планируют направить 3,2 млрд грн на достройку онкоцентра

Строительство онкоцентра в Харькове начали в 2019 году, и остановили накануне российского вторжения (Фото: kh.depo.ua)

Об этом пишут Наши деньги.

В августе Департамент без торгов заказал у ООО Научно-производственное проектное предприятие Академия корректировку проекта первой очереди строительства комплекса КНП Областной центр онкологии по ул. Лесопарковская, 4 в Харькове за 43,22 млн грн, говорится в публикации. А теперь объявили тендер по работам, которые будущий победитель должен будет выполнить до конца 2028 года.

Реклама

В плане закупки сказано, что она финансируется через местный бюджет по классификации «Реализация публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения».

При этом закупка осуществляются в рамках Ukraine Facility, говорится в тендерной документации.

Строительство онкоцентра начали в 2019 году, и остановили накануне вторжения, пишут Наші гроші.

Первая очередь предусматривает достройку первой части лечебно-диагностического корпуса (хирургическое, приемное и диагностическое отделения, отделение клинических исследований), энергетического блока (газовая котельная, чиллерная, центральный тепловой пункт), станции лечебных газов и двух трансформаторных подстанций, а также устройство защитного сооружения гражданской защиты. Укрытие с подземным переходом рассчитано на 1 100 человек.

Аукцион запланирован на 13 октября.

Онкоцентр начали строить еще в 2019 году по проекту от ООО Институт Харьковпроект, пишут Наші гроші.

Тогда подряды на строительство выиграло ЧАО Трест Жилстрой — 1. При этом в 2020—2021 годах договоры с ним расторгли из-за необходимости корректировки проекта, выплатив 57,25 млн грн.

В 2020 году подрядчиком стало ЧП Ромб +.

В 2021 году этот объект включили в программу Владимира Зеленского «Велике будівництво».

«В том году новый тендер выиграл консорциум Ромб Инк», — говорится в публикации, — «После полномасштабного вторжения России, в 2022 году договоры с обоими подрядчиками разорвали: с „Ромб +“ — из-за невыполнения подрядчиком обязательств по договору с оплатой 157,82 млн грн, а с Ромб Инк — по соглашению сторон с нулевой оплатой».

Как сообщалось, правительство Украины запускает экспериментальную программу, по которой подрядчик будет брать ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ, сообщила в июле премьер-министр Юлия Свириденко.

«Запускаем экспериментальный проект „Проектируй и строй“. Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру», — заявила чиновница.

По ее словам, этот проект изменит подход к строительству: государство будет проводить тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта «под ключ».

В 2020 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была запущена Национальная программа «Велике будівництво» для реконструкции и возведения социально-транспортной инфраструктуры — ремонты дорог, школ, детсадов, стадионов и т.д.