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В последующие два года Украина должна выплатить значительную часть госдолга - глава НБУ

Сегодня, 14:35
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Яков Смолий

Национальный банк Украины/Facebook

В 2019-2020 годах Украина должна выплатить по внешнему государственному долгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи, сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью VOX Ukraine.

"И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средств Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснована", – добавил Смелый.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины сократился на 0,5% (- $0,35 млрд) - до $74,32 млрд.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на $5,3 млрд, до $76,3 млрд. В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,5 – до $70,9 млрд.

По оценкам Минфина, к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,7 трлн грн. В свою очередь президент Петр Порошенко сообщил, что соотношение прямого госдолга Украины к ВВП по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.

Теги:   Яков Смолий Госдолг НБУ

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