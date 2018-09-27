В Полтаве подешевел проезд в общественном транспорте

Полтавский городской совет решил снизить стоимость на проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщили в пресс-службе совета.
Так, начиная со среды, 26 сентября, проезд в троллейбусе стоит 2 грн вместо 3 грн, в автобусе - 4 грн вместо 5 грн.
Отметим, что проезд в общественном транспорте в других городах дорожает. Так, в Киеве с 15 июля этого года проезд в трамваях, троллейбусах, фуникулере и метро подорожал вдвое - до 8 грн.
В Харькове с 29 апреля повысили стоимость проезда в метро с 4 до 5 грн, а в городских трамваях и троллейбусах - с 3 до 4 грн.
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