В Полтаве подешевел проезд в общественном транспорте

Полтавский городской совет решил снизить стоимость на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Так, начиная со среды, 26 сентября, проезд в троллейбусе стоит 2 грн вместо 3 грн, в автобусе - 4 грн вместо 5 грн.

Отметим, что проезд в общественном транспорте в других городах дорожает. Так, в Киеве с 15 июля этого года проезд в трамваях, троллейбусах, фуникулере и метро подорожал вдвое - до 8 грн.

В Харькове с 29 апреля повысили стоимость проезда в метро с 4 до 5 грн, а в городских трамваях и троллейбусах - с 3 до 4 грн.