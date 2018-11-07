В парламентском комитете сказали последнее слово по автомобилям на еврономерах

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей.
Соответствующее решение поддержали 15 из 18 присутствующих депутатов, передает агентство Интерфакс-Украина.
В то же время комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах. "За" проголосовали 16 народных депутатов.
Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне €50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя – €100. Для автомобилей на дизельных двигателях до 3,5 тыс. куб. см – €75 и €150 – для авто на более мощных двигателях.
При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.
"Мы также решили, что пропишем отдельную норму, что все средства от поступлений от таможенных платежей при растамаживании авто, которые были ввезены с 2015 года по день вступления в силу закона, будут направлены в Пенсионный фонд", – отметила глава комитета Нина Южанина.
Южанина также озвучила ряд идей, которые профильный комитет поддержал после внесения народными депутатами, отмечает профильное издание Auto24. В частности, она предложила утвердить предложения по установлению сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину. То есть кроме ставок акциза, которые утверждены в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления Закона в силу. Те же авто, которые будут растаможены в течение последующих 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,65. Кроме того, все уплаченные налоги за растаможку “евроблях”, которые были ввезены до приянтия этого Закона, должны поступить в Пенсионный фонд Украины.
Относительно льготного ввоза электромобилей, то по этому вопросу было внесено более 40 поправок. Они будут вынесены на обсуждение в сессионный зал парламента.
Законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом в четверг, 8 ноября 2018 года, в сессионном зале Верховной Рады Украины.
Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал данные законопроекты.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования