В парламентском комитете сказали последнее слово по автомобилям на еврономерах

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей.

Соответствующее решение поддержали 15 из 18 присутствующих депутатов, передает агентство Интерфакс-Украина.

В то же время комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах. "За" проголосовали 16 народных депутатов.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне €50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя – €100. Для автомобилей на дизельных двигателях до 3,5 тыс. куб. см – €75 и €150 – для авто на более мощных двигателях.

При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

"Мы также решили, что пропишем отдельную норму, что все средства от поступлений от таможенных платежей при растамаживании авто, которые были ввезены с 2015 года по день вступления в силу закона, будут направлены в Пенсионный фонд", – отметила глава комитета Нина Южанина.

Южанина также озвучила ряд идей, которые профильный комитет поддержал после внесения народными депутатами, отмечает профильное издание Auto24. В частности, она предложила утвердить предложения по установлению сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину. То есть кроме ставок акциза, которые утверждены в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления Закона в силу. Те же авто, которые будут растаможены в течение последующих 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,65. Кроме того, все уплаченные налоги за растаможку “евроблях”, которые были ввезены до приянтия этого Закона, должны поступить в Пенсионный фонд Украины.

Относительно льготного ввоза электромобилей, то по этому вопросу было внесено более 40 поправок. Они будут вынесены на обсуждение в сессионный зал парламента.

Законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом в четверг, 8 ноября 2018 года, в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал данные законопроекты.