В Opendatabot назвали количество зарплатных должников в Украине

В Украине заработную плату своим работникам годами не выплачивает 771 компания.

Об этом сообщила директор по коммуникациям Opendatabot Дарья Даниленко, передает Укринформ.

"Таких компаний оказалось 771. Их оказалось немного, ведь эти компании составляют лишь 1% от общего количества компаний, а сейчас в Украине зарегистрировано более миллиона активных компаний", - рассказала она.

Даниленко объяснила, что в реестр поступает только та информация по поводу компаний, в отношении которых открыто исполнительное производство. Наибольшим должником по зарплате является футбольный клуб Металлист, который должен 46 млн грн.

Согласно результатам анализа Opendatabot, больше компаний-должников находится в Киевской области - 187, а общая сумма задолженности составляет 53 млн грн. При этом в Харьковской области в реестре зафиксировано 32 должника, а общая сумма задолженности составляет более 60 млн грн.

Как отмечают в Opendatabot, наибольшее количество исполнительных производств проводится по Запорожьеоблэнерго - 3 559. Это означает, что на данный момент такое количество рабочих ждет выплату своей зарплаты.

Ранее в Министерстве юстиции назвали компании, которые имеют наибольшие долги по выплате зарплаты.