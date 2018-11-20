В оккупированном Крыму списали многомиллионный долг перед Нацбанком - СМИ

Власти Крыма списали более 130 млн грн "государственного внешнего долга Крыма" по облигациям, выпущенным в 2011 году, перед Национальным банком Украины (НБУ).

Соответствующее решение приняли 19 ноября на заседании крымского правительства, передают Крым.Реалии.

Как сообщается на сайте российского Минфина Крыма, проект о списании долговых обязательств в размере 505,4 млн рублей представила глава крымского министерства Ирина Кивико.

"Этот долг у нас образовался по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым общей номинальной стоимостью 133 млн грн в количестве 133 тысяч штук, выпущенных в 2011 году", – заявила она.

По словам крымского министра финансов, выплаты можно было получить до 1 августа 2018 года, обратившись с письменным заявлением о погашении облигации, однако "заявлений от владельцев облигаций не поступало".

Также она отметила, что согласно крымскому закону о бюджете, "долговое обязательство по облигациям, не предъявленным к погашению, считается полностью погашенным".

Напомним, что в 2014 году российское Министерство финансов Крыма заявило, что направило письмо в Нацбанк Украины о предоставлении реестров держателей облигаций, с указанием банковских реквизитов, "на которые необходимо зачислить процентный доход для обеспечения выплат по облигациям внутреннего займа АРК 2011 года".

Позднее в Крыму заявили, что Национальный банк Украины препятствует Крыму в выплате своих долговых обязательств по облигациям.

Порядок выплаты средств по соглашениям об урегулировании финансовых претензий был установлен постановлением крымского правительства 9 февраля 2018 года.