В Одессе на месяц остановят работу всех застройщиков Сегодня, 16:47 0 Цей матеріал також доступний українською Силовые органы взялись за застройщиков Фото: Pixabay

В Одессе на месяц приостановят все строительные работы. Также будут проведены проверки разрешительной документации застройщиков. В дальнейшем эти меры будут распространены и в других регионах.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе после выездного совещания с руководством силовых ведомств.

"Я сегодня попросил главу Одесской ОГА (Максима Степанова – ред.) в рамках его полномочий и министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.) провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы", – сказал Луценко, цитирует его Интерфакс-Украина.

Начинать проверки документов будут с Одессы, затем процесс будет распространен и на другие регионы.

Генпрокурор подчеркнул, что зачастую насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков, из-за противостояния разных сторон.

"Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полукриминальной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли", – заявил он.

В связи с этим, уверен Луценко, введение электронной системы рассмотрения разрешительной документации на строительство уменьшает коррупционные риски в этой сфере.

Генпрокурор также напомнил, что уже задержаны на взятках трое руководителей областных Государственной архитектурно-строительной инспекция (ГАСИ) и один из них отстранен от должности.

Ранее в сентябре Кабмин анонсировал проведение фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней.