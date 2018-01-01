В Одессе на месяц остановят работу всех застройщиков
В Одессе на месяц приостановят все строительные работы. Также будут проведены проверки разрешительной документации застройщиков. В дальнейшем эти меры будут распространены и в других регионах.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе после выездного совещания с руководством силовых ведомств.
"Я сегодня попросил главу Одесской ОГА (Максима Степанова – ред.) в рамках его полномочий и министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.) провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы", – сказал Луценко, цитирует его Интерфакс-Украина.
Начинать проверки документов будут с Одессы, затем процесс будет распространен и на другие регионы.
Генпрокурор подчеркнул, что зачастую насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков, из-за противостояния разных сторон.
"Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полукриминальной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли", – заявил он.
В связи с этим, уверен Луценко, введение электронной системы рассмотрения разрешительной документации на строительство уменьшает коррупционные риски в этой сфере.
Генпрокурор также напомнил, что уже задержаны на взятках трое руководителей областных Государственной архитектурно-строительной инспекция (ГАСИ) и один из них отстранен от должности.
Ранее в сентябре Кабмин анонсировал проведение фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней.