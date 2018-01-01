Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Юлия Ковалив
Как развивать конкуренцию в зеленой энергетике
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
Александр Дяченко
Все на мерседесах и с шашечками
Олег Нивьевский
Какой должна быть новая модель господдержки аграриев

В Одессе на месяц остановят работу всех застройщиков

Сегодня, 16:47
0
Цей матеріал також доступний українською

Силовые органы взялись за застройщиков

Фото: Pixabay

В Одессе на месяц приостановят все строительные работы. Также будут проведены проверки разрешительной документации застройщиков. В дальнейшем эти меры будут распространены и в других регионах.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе после выездного совещания с руководством силовых ведомств.

"Я сегодня попросил главу Одесской ОГА (Максима Степанова – ред.) в рамках его полномочий и министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.) провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы", – сказал Луценко, цитирует его Интерфакс-Украина.

Начинать проверки документов будут с Одессы, затем процесс будет распространен и на другие регионы.

Генпрокурор подчеркнул, что зачастую насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков, из-за противостояния разных сторон.

"Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полукриминальной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли", – заявил он.

В связи с этим, уверен Луценко, введение электронной системы рассмотрения разрешительной документации на строительство уменьшает коррупционные риски в этой сфере.

Генпрокурор также напомнил, что уже задержаны на взятках трое руководителей областных Государственной архитектурно-строительной инспекция (ГАСИ) и один из них отстранен от должности.

Ранее в сентябре Кабмин анонсировал проведение фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

Теги:   Строительство Одесса

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

29 ноября, 00:42

article_img
Россия полностью заблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

Читайте также

Политика

Сегодня, 15:46

article_img
Украинские моряки в плену и разрыв договора о дружбе с РФ. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским- подкаст
Кино

Сегодня, 13:42

article_img
Я – маленький человек. Стало известно, кто сыграет Лесю Украинку в фильме о знаменитой писательнице
Статьи

Вчера, 21:15

article_img
На что жить будем. Риски и позитивы госбюджета на 2019 год – итоги экспертного опроса НВ

ТОП-3 блога

Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
1311
Иван Компан - фото
Иван Компан
Лучшая неделя за 7 лет
1264
Натали Алькер - фото
Натали Алькер
Какими будут новые требования к этикетке продуктов
1194
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
5779
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Военное положение. Итоги для экономики
5776
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как торговая война Китая и США отразится на Украине
5591
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15446
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7099