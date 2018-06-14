В НБУ заявили о рисках оттока капитала из Украины

Дальнейшее ужесточение монетарной политики США увеличит риски значительного оттока капитала из развивающихся стран, включая Украину.

Об этом сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности.

Так, по оценкам Международного института финансов (IIF), наиболее уязвимыми к изменениям "аппетита к риску" среди инвесторов и к оттоку капитала являются Украина, Китай, ЮАР, Турция и Аргентина. "Рынок уже отражает слабую позицию последних двух стран: с начала года еврооблигации этих стран значительно подешевели", - говорится в отчете.

Отмечается, что эти риски для Украины будут значительно усиливать необходимость выйти на рынок внешних заимствований до конца года, независимо от продолжения сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

В Нацбанке добавили, что монетарная политика США становится все жестче, что может вызвать отток капитала из рисковых активов и развивающихся стран, и признаки реализации этого сценария отслеживаются в последние месяцы. Под действием жесткой монетарной политики доллар укрепляется, а валюты развивающихся стран дешевеют, и страны реагируют на это по-разному.

Напомним, в декабре 2017 года НБУ изменил порядок выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью предотвращения оттока капитала за границу.