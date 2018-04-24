В НБУ сделали прогноз инфляции до 2020 года

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В НБУ сделали прогноз инфляции до 2020 года
Фото: NBU/Flickr

В Национальном банке (НБУ) прогнозируют, что до конца 2020 года инфляция в Украине снизится до 5%.

Об этом сообщил заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб, говорится на Facebook-странице Нацбанка.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать возвращению инфляции до целевого диапазона во второй половине 2019 года и ее снижению до 5% на конец 2020 года", - отметил он.

Кроме того, по прогнозам НБУ, в этом году украинская экономика вырастет до 3,4% за счет фискальной политики и благоприятной внешней среды.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорилась с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году - 24,9%.

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