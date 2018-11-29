В НБУ рассказали, сколько налички украинцы забрали из банков из-за "черной пятницы" и военного положения

Банковская система Украины располагает достаточной ликвидностью, при этом опасных оттоков средств из банков не наблюдается.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя итоги двух дней после принятия решения о введении военного положения.

"Мы не увидели существенных оттоков из банковской системы… Всего в течение этих дней отток средств физлиц меньше 2%. Этот показатель также включает расходы граждан во время Black Friday и выходных дней", – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, в некоторых банках были случаи, когда отдельные клиенты решили не продлевать депозит, который заканчивался, или снимали средства с текущих счетов, однако удельный вес таких случаев мизерный.

"Система сейчас достаточно ликвидная и проблем не почувствовала. В качестве подтверждения - ни один банк не обратился к НБУ в эти дни за поддержкой ликвидности", – подчеркнула Рожкова, напомнив, что все инструменты такой поддержки со стороны центробанка ликвидности продолжают работать.

Первый замглавы Нацбанка отметила, что ситуация на наличном валютном рынке находится под влиянием психологического фактора. "Мы ожидаем, что она постепенно успокоится, и курс вернется к уровню, обусловленному фундаментальными факторами", – заявила она.

Ранее в Нацбанке сообщили, что регулятор не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках. В то же время НБУ в случае необходимости готов осуществлять валютные интервенциии, чтобы не допустить резких скачков курса.

Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение наличностью банкоматных и терминальных сетей.