В НБУ рассказали, сколько еще нужно выпустить монет взамен банкнот

В Украине выпустят еще около 150 млн монет номиналом 1 и 2 грн

Национальный банк Украины (НБУ) намерен выпустить 140 и 145 млн штук монет номиналом 1 и 2 грн.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передают Українські Новини.

По его словам, на данный момент таких монет уже выпущено в обращение порядка 7 млн штук.

"Еще рано говорить о влиянии выпуска этих монет, поскольку не все население даже их видело. Пока мы выпустили только 7 млн монет номиналом 1 и 2 грн, по мере изъятия банкнот этих номиналов, мы выпускаем им на замену монеты", - сказал Зайвенко.

Также в НБУ напомнили, что с 1 июля 2018 прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вступают в силу правила округления общей в чеке суммы наличных расчетов.

Напомним, в марте 2018 года НБУ обещал ввести оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн вместо купюр.

Однако, в конце апреля в Украине ввели в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 грн.