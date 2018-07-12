В НБУ рассказали, на сколько подорожает газ и коммуналка

Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

"Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%", - сказал Сологуб.

Кроме того, он отметил, что влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта (п.п.). По его словам, в следующем году регулятор ожидает повышения цен на газ еще на 15%.

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"Если посмотреть на мировые цены и сравнить с ценами в Украине, то дифференциал - около 40%. По нашим ожиданиям, этот дифференциал будет урегулирован за два года", - подчеркнул представитель НБУ.

Напомним, что для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередного транша Украине остается выполнить "критически важное" обязательство по приведению цены на газ для населения к экономически обоснованному уровню.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения. По разным оценкам, повышение может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

В начале июля СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов.

Вчера, 11 июля, Министерство экономического развития и торговли заявило, что прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения на конец 2018 года на 18%.