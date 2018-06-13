В НБУ рассказали, что улучшит финансовую стабильность Украины

Краткосрочные и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности Украины сведутся к минимуму при получении еще двух траншей до завершения программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в регуляторе, украинская экономика восстанавливается третий год подряд, однако темпы роста "ограничены из-за слабого хода структурных реформ".

"Обеспечение высокой динамики преобразований - основная задача правительства и парламента. Эти реформы критические как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине ", - говорится в отчете.

В Нацбанке отметили, что ключевым вызовом в краткосрочном периоде является необходимость рефинансировать внешние долги Украины.

"Без сотрудничества с международными финансовыми организациями Украина не сможет на выгодных условиях привлекать средства на внешних рынках, чтобы рефинансировать собственные обязательства", - подчеркнули в регуляторе.

В Нацбанке добавили, что после принятия закона О Высшем антикоррупционный суде появились "обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ".

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий также заявил, что Украина может получить пятый транш МВФ до осени этого года.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинская власть сможет продемонстрировать прогресс в выполнении необходимых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк предусмотрел выделение очередного кредитного транша МВФ (примерно $1,9 млрд) только во втором полугодии 2018 года.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после завершения текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составлять примерно $5,5 млрд. В то же время регулятор, по-прежнему ожидает поступления от МВФ примерно $2 млрд в 2018 году по текущей программе.