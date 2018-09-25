В НБУ рассказали, что Украина должна выполнить для продолжения сотрудничества с МВФ

По словам Смолия, МВФ ждет от Украины повышения тарифов на газ и принятия госбюджета

Национальный банк Украины (НБУ) настроен оптимистично в отношении продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета", - сказал он.

Напомним, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве.

Позже глава правления Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются".

Отметим, что Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.