В НБУ прокомментировали возможное введение военного положения

Глава Нацбанка считает, что введение военного положения не повлияет на банковскую систему

Решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы.

Об этом заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передают Українськi Новини.

"Решения (о введении военного положения), которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы", - сказал глава НБУ.

По его словам, банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.