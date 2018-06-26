В НБУ назвали угрозу для потери транша МВФ

В НБУ заявили о выполнении всех требований МВФ, кроме цены на газ

Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), кроме цены на газ.

Об этом заявил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин в эфире 5 канала.

"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ", – сказал он.

Кроме того, он отметил, что Украина имеет шанс получит транш от международного кредитора, однако есть и препятствия.

По его словам, к осени ожидается прибытие соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств.

"Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным осталось только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели к тому, что будет осуществлено все в один момент и этот момент будет также связан с известными политическими событиями", - подчеркнул Данилишин.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

В мае в НБУ заявили, что рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) может составить около $5,5 млрд.