НБУ назвал причины роста цен в сентябре

В сентябре 2018 года потребительская инфляция в годовом измерении была выше прогнозов Национального банка Украины за счет базовой компоненты и цен на топливо.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках", - подчеркнули в Нацбанке.
Рост цен на сырые продукты питания в сентябре замедлился до 0,8%, что соответствовало прогнозу НБУ.
Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 13,5% в сравнении с сентябрем прошлого года и были ниже июльского прогноза вследствие отсрочки повышения тарифов на газ для населения.
В сентябре замедлился рост цен на алкогольные напитки, а также цен на табачные изделия. В то же время сохранялось давление на административные цены из-за ускорения роста заработных плат и цен на топливо.
Рост цен на топливо ускорилось до 22,7% в сравнении с сентябрем 2017 года на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и ослаблении обменного курса гривни, подчеркнули в НБУ.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования