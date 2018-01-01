В НБУ назвали город, который лидирует по количеству платежных карт Сегодня, 13:36 138 Цей матеріал також доступний українською Киев стал лидером по количеству платежных карт Фото: pixabay/stevepb

Киев является лидером по количеству активных платежных карт на одного жителя.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Национального банка Украины (НБУ).

По словам директора департамента платежных систем и инновационных технологий Нацбанка Александра Яблунивского, если по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, то в Киеве вдвое больше - две активные карточки на одного киевлянина.

"Кроме того, в Киеве на одну тысячу населения приходится 17,8 POS-терминалов (по Украине - 6,7 шт./тыс. населения). Высшей является и доля безналичных операций в общем количестве операций с платежными карточками - около 56% в Киеве (в целом по стране - 44,3% по результатам девяти месяцев этого года)", - отметил Яблунивский.

Кроме этого, Киев является одним из лидеров по внедрению бесконтактных выплат.

Напомним, что в 2015 году Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), где оплатить проезд в метро можно непосредственно на турникете банковской карточкой.