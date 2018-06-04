В НБУ допустили снятие валютных ограничений

Члены комитета Нацбанка считают, что само по себе неполучение кредитного транша МВФ не является поводом для повышения учетной ставки

Большинство членов монетарного комитета Национального банка (НБУ) выступили за сохранение жесткой монетарной политики в 2018 году в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). При этом они склоняются к ослаблению валютного регулирования.

Об этом говорится в протоколе заседания комитета регулятора.

Члены комитета отметили, что в случае развития событий по базовому сценарию, который предполагает продолжение сотрудничества с МВФ, Нацбанку целесообразно осуществить дальнейшую либерализацию валютных ограничений, чтобы поддержать экономическое развитие.

При этом, согласно документу, большинство членов комитета назвали низкой вероятность снижения учетной ставки к концу 2018 года.

В случае дальнейшего промедления структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов ситуация будет развиваться по альтернативному сценарию.

Как считают члены комитета, само по себе неполучение кредитного транша МВФ не является поводом для повышения учетной ставки. Будущие решения по учетной ставке, в случае развития событий по альтернативному сценарию, будут зависеть от оценки комплекса рисков, говорится в протоколе.

Вместе с тем они предупреждают: украинская экономика, как и раньше, существенно зависит от ситуации на внешних рынках - как финансовых, так и товарных. Следовательно, отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка страны, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала.

Отметим, что 24 мая Нацбанк решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне – 17% годовых. При этом регулятор отмечает ослабление инфляционного давления.