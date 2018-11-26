В Нацкомиссии по энергетике назвали размер повышения тарифов на тепло для населения

Тарифы на тепло для населения в Украине планируется повысить на 15,9%-19,8% в связи с новой ценой на газ.

Соответствующее решение на заседание 27 ноября вынес регулятор рынка – Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новые тарифы будут касаться первых шести предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ): Винницагортеплоэнерго, Гортепловодоэнерго города Камянец-Подольский, Ривнетеплоэнерго, Хмельницктеплокоммунэнерго, КПТС Черкассытеплокоммунэнерго и Черкасское химволокно.

В дальнейшем тарифы будут утверждены и для других ТКЭ.

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий - на 11,5-17,5% (кроме Черкасского химволокна, где намечен их рост на 6,3-6,4%).

Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.

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Напомним, что с 1 ноября Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

Для окончательного одобрения советом директоров МВФ решения о выделении Украине кредитного транша, НКРЭКУ должна утвердить новые тарифы на отопление и горячую воду.