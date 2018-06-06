В Нацбанке рассказали о рисках для курса гривни

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что краткосрочными рисками для курса гривни на сегодня являются изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу.

Об этом рассказал замглавы регулятора Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина.

"Если посмотреть на динамику курса гривни и сравнить с другими странами, то в этом году гривня была одной из самых сильных валют. Объяснение простое. Мы видим хорошие условия торговли для Украины", - объяснил он.

В то же время, по его словам, Украине все равно нужна "подушка безопасности" в виде программы с Международным валютным фондом (МВФ), которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли.

"Если говорить о рисках, а не оценивать их вероятность, то наиболее значительные - это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по госдолгу", - подчеркнул Сологуб.

Отметим, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство финансов Украины ожидают среднегодовой курс гривни в 2019 году на уровне 30,5 грн/$.