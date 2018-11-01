В Нацбанке отреагировали на санкции России против Украины

Национальный банк Украины не ожидает больших потерь украинских физлиц и юрлиц из-за их попадания в санкционный список России.

Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, пишет издание liga.net.

"Нам нужно провести более детальный анализ, но учитывая, что большинство санкций касается физлиц, надеемся, что они после агрессии России не хранят свои активы в этой стране", - сказала она.

Рожкова отметила, что из украинских банков в списке только один - Кредит Днепр. "Мы тоже рассчитываем, что у них нет операций с российскими контрагентами", - сказала замглавы НБУ.

Напомним, что 2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.

Сегодня, 1 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.