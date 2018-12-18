В НАПК назвали максимальную стоимость подарка для чиновников Сегодня, 11:34 102 Цей матеріал також доступний українською Подарки свыше 1921 гривны придется возвращать Фото: Pixabay

Украинские госслужащие могут получать подарки на сумму до 1920 гривен, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Подарки, которые будут стоить дороже этой суммы, придется возвращать обратно.

В НАПК также напомнили о запрете госслужащим получать подарки от подчиненных.

"Чтобы не нанести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками", - добавили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году госслужащих и других субъектов декларирования обязали подавать электронные декларации. Документы появились в открытом доступе.