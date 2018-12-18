В НАПК назвали максимальную стоимость подарка для чиновников
Сегодня, 11:34
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Украинские госслужащие могут получать подарки на сумму до 1920 гривен, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
Подарки, которые будут стоить дороже этой суммы, придется возвращать обратно.
В НАПК также напомнили о запрете госслужащим получать подарки от подчиненных.
"Чтобы не нанести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками", - добавили в ведомстве.
Напомним, в 2016 году госслужащих и других субъектов декларирования обязали подавать электронные декларации. Документы появились в открытом доступе.