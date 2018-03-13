В Нафтогазе заявили о готовности ГТС к работе без ограничений в случае похолодания

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова к работе без ограничений в условиях будущих холодов.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Нафтогаза на странице в Тwitter.

"Да, Нафтогаз готов. На этот раз поставок от Газпрома Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками", - говорится в сообщении НАКа.

Нафтогаз і газотранспортна система (ГТС) України готові до роботи без обмежень в умовах майбутніх холодів. "Так, Нафтогаз готовий. Цього разу поставок від Газпрому Україна не очікує, працює з надійними постачальниками" pic.twitter.com/sBoQxcD6FH — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 13 марта 2018 г.

Напомним, ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что компания усилила охрану ГТС.