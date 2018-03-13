В Нафтогазе заявили о готовности ГТС к работе без ограничений в случае похолодания

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В Нафтогазе заявили о готовности ГТС к работе без ограничений в случае похолодания

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова к работе без ограничений в условиях будущих холодов.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Нафтогаза на странице в Тwitter.

"Да, Нафтогаз готов. На этот раз поставок от Газпрома Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками", - говорится в сообщении НАКа.

Напомним, ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что компания усилила охрану ГТС.

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