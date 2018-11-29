В Нафтогазе назвали варианты транзита газа из РФ после окончания контракта с Газпромом

Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев допускает отказ Газпрома подписывать долгосрочный контракт на транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины с началом работы на общих условиях, бронируя мощности на определенный срок.
Об этом глава НАК сказал в эфире 5 канала.
"Газпром может в принципе не подписывать контракт с украинской стороной. В конце 2019 года Газпром может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы Нафтогаз, и просто заказать услуги, как это сейчас делают другие шипперы (заказчики услуг транспортировки - ред.)", - сказал Коболев, цитирует его Интерфакс-Украина.
"Это будет означить, что он будет оплачивать тот же тариф, который оплачивают все остальные на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, к примеру, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом", - пояснил глава НАК.
Коболев вновь выразил мнение, что Газпром затягивает переговоры с Нафтогазом по подписанию контракта на транзит газа через ГТС Украины вследствие политического указания дождаться завершения президентских выборов в стране.
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