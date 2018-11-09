В НАБУ заподозрили махинации с "зеленым тарифом" на солнечных электростанциях

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по заявлению НАБУ приняла 6 ноября решение о проведении внеплановой проверки компании Токмак Солар Энерджи в Запорожской области, которую детективы подозревают в манипуляциях с "зеленым тарифом".

Об этом пишет издание Наші гроші со ссылкой на Запорожский центр расследований.

Согласно проекту постановления, НАБУ выявило подлог с введением в эксплуатацию третьей очереди солнечной станции мощностью 6 МВт/ч.

Так, по мнению следствия, Токмак Солар Энерджи получило зеленый тариф по третьей очереди уже 25 декабря 2012 года, подав поддельные документы о введении еще не построенных площадей в эксплуатацию.

Детективы НАБУ ссылаются на то, что при строительстве СЭС использовались солнечные панели Sharp NAE-125G5 и Sharp NDR 245A5, которые предоставило Компания Прима-Транс.

Но детективы проанализировали таможенные базы импортного оборудования по ряду кодировок и установили, что с 2010 по 2014 годы не только сама компания не покупала это оборудование, но вообще в Украине никто не ввозил солнечные панели этих моделей в таких объемах. Также в НАБУ отметили, что в дешифровке местности по состоянию на конец 2012 года третьей очереди СЭС тоже нет.

Следователи пришли к выводу, что получение фиксированного зеленого тарифа раньше фактического запуска станции нанесло ущерб, ведь в начале 2013 года его существенно снизили, а третья очередь СЭС все эти годы и по сей день продает электроэнергию по ставкам 2012 года. Разрыв между ставками зеленого тарифа 2012 и 2013 годах, умноженный на объем поставленной энергии за эти 5 лет, и составляет сумму причиненного ущерба.

НАБУ обратилось к НКРЭКУ, так как только регулятор, согласно закону, может четко определить ущерб от действий Токмак Солар Энерджи и выдать заключение с зафиксированной суммой ущерба, которая будет доказательством в дальнейших следственных действиях и на суде.

В свою очередь, на заседании комиссии выступил представитель Токмак Солар Энерджи Александр Репкин, который отверг претензии НАБУ. По его словам, за весь период с 2010 года, когда начал работать "зеленый" тариф, оборудование ввозилось в Украину под разными кодами, а не только под теми, которые проверило НАБУ.

Также Репкин отметил, что дешифровка территории, на которую ссылается НАБУ – это распечатка с Google Maps, и актуальность их сомнительна, с учетом того, что сейчас на гугл-картах еще нет недавно установленных панелей.

Однако, если проверить новости 2012-2013 годов, включая официальный сайт Запорожской ОГА, то можно обнаружить, что в октябре 2012 года открывалась только первая очередь солнечной станции. Третья очередь, которая и стала объектом внимания НАБУ, была, по данным СМИ, запущена летом 2013 года. На сайте ОГА в новости за июнь 2013 года сообщается, что третья очередь еще только будет сдана в текущем году.

Сейчас Токмак Солар Энерджи владеет кипрская фирма Юкрейн Реньювабл Энерджи Холдингз Урех Лимитед. Компанию поровну делят между собой конечные бенефициары – Руслан Божко, депутат горсовета от Оппоблока, и Александр Репкин, депутат облсовета от Оппоблока, чей округ как раз охватывает Токмак. В 2012-13 годах фирмой владели Сергей Лебедь и Оксана Красюк, родственница тогдашнего председателя Запорожской налоговой администрации Алексея Тимарцева, а Репкин был гендиректором.