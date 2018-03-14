В МВФ рассказали о рисках для Украины от введения налога на выведенный капитал

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что не поддерживают президентский законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предусматривает нулевую ставку налогообложения части прибыли, которая реинвестируется в бизнес.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на своей Facebook-странице.

" Мы не можем поддержать переход к корпоративному налогу, который базируется на распределении дивидендов. У нас есть серьезные опасения по поводу потери доходов, которые при отсутствии компенсаторных мер подорвут одну из основных целей поддерживаемой МВФ программы с Украиной: обеспечить фискальную устойчивость", - говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена

Кроме того, он считает, что принятие документа может привести к потере доходов госбюджета в размере около 2% ВВП.

В Фонде добавили, что налог на выведенный капитал создаст мотивацию для фиктивных переплат по транзакциям, что поможет избежать налогообложения. Также усложнится управление новым налогом, потому что необходимо будет расширить контроль за трансфертным ценообразованием.

"Нет свидетельств недостаточной ликвидности в корпоративном секторе, для того чтобы оправдать, по сути, программу беспроцентного публичного финансирования в размере около 2% ВВП ежегодно", - подчеркнул ван Роден.

Напомним, в начале декабря 2017 года Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал (НВК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.