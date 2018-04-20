В МВФ призвали Украину отказаться от политического влияния на цены на газ

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В МВФ призвали Украину отказаться от политического влияния на цены на газ
Фото: World Bank Photo Collection Follow/Flickr

Украине критически важно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы для дальнейшего продвижения по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщил глава европейского департамента Фонда Пол Томсен, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

МВФ уже не впервые требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Недавно сам премьер и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил практически обратное :"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ".

Позже СМИ сообщали, что Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в марте 2018 года заявлял, что цена на газ для населения должна быть такой же, которую платят импортеры.

 

 

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