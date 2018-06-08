В МВФ отреагировали на увольнение Данилюка

В МВФ считают Данилюка твердым сторонником реформ и обеспокоены его увольнением

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность изменением роли Министерства финансов в фискальной политике после отставки главы ведомства Александра Данилюка.

Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает УНИАН.

"Мы не комментируем персоналии и внутренние проблемы с персоналом, позвольте мне прояснить это. Но наши представители выразили обеспокоенность возможным изменением институциональной роли Министерства финансов. Я отделяю это от персоналий, но мы выразили обеспокоенность институциональной роли ", - рассказал он.

Райс отметил, что Данилюк был "твердым сторонником реформ".

"Министерство финансов должно сохранить, с нашей точки зрения, центральную и ключевую роль в фискальной политике. Министр финансов - очевидно, важная фигура в наших консультациях", - сказал глава департамента МВФ.

Напомним, что 7 Верховная Рада Украины одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 6 июня подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка с должности министра финансов, и попросил народных депутатов поддержать это представление как можно скорее.

Напомним, ранее на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем чиновники рассказывали, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже предложил уволить его.

В свою очередь Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, предполагал, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позже Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежание "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.