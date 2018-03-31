В МВФ напомнили, что Украина должна пересмотреть цены на газ

Важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком

Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ, заявил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает Reuters.

В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года.

Также отмечают, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

"На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это - серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет", - добавил он.

Люнгман не уточнил, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

Ранее сообщалось, что 28 марта Кабмин перенес повышение цен на газ для населения на два месяца.