Граждан просят экономить. В Молдове дефицит электроэнергии составляет 74% 29 ноября, 10:22 На европейских рынках, в частности, в Румынии, значительно выросли цены на электроэнергию (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

В Молдове ожидается дефицит электроэнергии около 74%. Граждан призывают экономить электричество.

По словам министра инфраструктуры Молдовы Андрея Спина, вчера «произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности, в Румынии, значительно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30−40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день», сообщает NewsMaker.

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Госпредприятие Moldelectrica запросило аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica, но граждан призывают экономить электричество, поскольку его стоимость также высока.

«Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии будет завтра из Румынии. Завтра мы узнаем цену. До сих пор было €200-€300 за МВт/час, в зависимости от того, когда был заключен контракт», — сказал министр.

Напомним, в настоящее время Молдова покупает у Румынии более 80% необходимой электроэнергии. Оттуда поставляется 10−12% требуемой электроэнергии по цене 90 евро. Остальные Молдова покупает на румынской фондовой бирже по средней цене 180 евро за один МВт.

Начиная с 24 октября Молдова из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения Газпромом объемов газа столкнулась с дефицитом электроэнергии.