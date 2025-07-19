490 млн тонн запасов. В мире открыли гигантское месторождение ценного металла

Китайские геологические группы обнаружили огромное месторождение лития в провинции Хунань, которое может изменить мировые цепи поставок аккумуляторов. Его запасы оцениваются в 490 миллионов тонн литиевой руды.

Об этом пишет Discoveryalert.com.au.

«В горнодобывающей зоне возле города Чэньчжоу обнаружено то, что эксперты называют „сверхбольшим месторождением измененного гранитного лития“, которое содержит примерно 490 миллионов тонн литиевой руды», — говорится в публикации. — «По данным Департамента природных ресурсов провинции Хунань, это примерно 1,31 миллиона тонн оксида лития, что делает его одним из важнейших открытий полезных ископаемых в Китае за последние годы».

Особенно примечательной эту находку делает ее геологическая классификация как месторождения измененного гранитного типа, представляющего собой иной процесс формирования, чем рассольные месторождения Южной Америки или богатые сподуменом пегматиты, найденные в Австралии.

Отмечается, что месторождения гранитного типа часто создают уникальные трудности с добычей, но при условии обработки с использованием соответствующих технологий могут давать высокочистый литий.

Кроме лития, месторождение в Ченьчжоу содержит значительное количество других критически важных минералов, что существенно повышает его стратегическую и экономическую ценность.

«Разведывательные группы подтвердили наличие рубидия — редкого щелочного металла, который используется в специальном стекле, электронике и медицинских применениях, — наряду с ценными ресурсами вольфрама и олова», — говорится в публикации. — «Совместное нахождение этих стратегических минералов особенно важно, поскольку Китай определил все четыре элемента — литий, рубидий, вольфрам и олово — как критически важные ресурсы в своих последних пятилетних планах промышленного развития, подчеркивая их важность для передового производства и технологической самодостаточности».

Отмечается, что открытие месторождения в Чэньчжоу произошло в решающий момент для стратегии безопасности ресурсов Китая.

«Как крупнейший в мире производитель и потребитель литий-ионных аккумуляторов, Китай исторически в значительной степени полагался на импорт лития, значительные объемы которого поступали из австралийских шахт твердых пород и южноамериканских рассолов», — говорится в публикации — «Это открытие литиевой руды объемом 490 миллионов тонн представляет значительную возможность уменьшить зависимость от импорта критически важного материала для аккумуляторов».

