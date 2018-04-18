В Минсоцполитики заявили, что 40% экономики находятся в тени

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что примерно 40% украинской экономики находятся в тени

"Этот факт был доказан правительством в 2017 году. Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 млрд гривен, и Министерством экономического развития и торговли прогнозировалось его рост на 82 миллиарда. Но Минсоцполитики заявило о заниженности этой цифры, и спрогнозировало возможность роста фонда на плюс 212 млрд. По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5 процентах экономического роста мы получили 212 млрд гривен в бюджет - откуда эти деньги? Ответ очень прост - эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое ", - заявил министр.

Он отметил, что интересы теневиков в Украине представляет "мощное политическое лобби", которое вредит экономике и "уничтожает право людей на достойное будущее", передает Правительственный портал.

"Мы должны наступать на теневую экономику, и не слушать тех, кто защищает теневиков. В теневой экономики существует колоссальное лобби, которое использует лозунги вроде "бизнес гибнет" и "все побегут в тень", - так они уже сегодня в тени! И, если мы хотим, чтобы люди были защищены, чтобы они не были зависимы от, по сути, рабовладельцев, не желающих платить работникам заработную плату "по-белому", тогда мы должны бороться с теневиками, и не бояться этой критики ", - заявил Рева.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство финансов Украины ожидают рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2019 году на уровне 3,6%.