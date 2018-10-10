В Минсоцполитики рассказали, как повлияет авто на еврономерах на субсидии

По словам Музыченко, еврономера - проблема не только субсидий, но и государства

Министерство социальной политики не будет учитывать автомобили на еврономерах при начислении субсидий, ведь невозможно установить факт принадлежности такого имущества конкретному лицу.

Об этом сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.

"Автомобиль на евробляхах - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - заявил он.

Напомним, что с 1 мая этого года в Украине изменились правила начисления субсидий. В частности, субсидий лишили владельцев автомобилей и просторных квартир.