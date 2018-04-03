В Минсоцполитики пообещали на 10 лет забыть о повышении пенсионного возраста

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Демографы прогнозируют, что к повышению возраста придется снова возвращаться через 10 лет
Фото: pixabay/silviarita

Демографы прогнозируют, что к повышению возраста придется снова возвращаться через 10 лет

Пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев на 10 лет.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", -  министр.

Кроме того, Рева напомнил, что Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - подчеркнул Рева.

Напомним, 3 октября, Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию.

Ранее Рева заявлял, что страховой стаж в размере 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты.

 

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