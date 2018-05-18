В Минсоцполитики анонсировали перерасчет пенсий людям с большим стажем

В Украине более 3 млн человек, которые имеют полный трудовой стаж

Правительство при перерасчете пенсий в марте 2019 года, в соответствии с пенсионной реформой, планирует решить проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие зарплаты.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНИАН.

"Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, во время перерасчета пенсий, в соответствии с формулой, я надеюсь, учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты", – сказал он.

Министр добавил, что людей, которые имеют полный трудовой стаж, на сегодняшний день более 3 млн человек.

Напомним, Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября. За нее проголосовали 288 народных депутатов. Согласно реформе, минимальная пенсия составляет 1 452 грн. Необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться до 35 лет в 2028 году.

13 апреля 2018 года вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о возможном повышении пенсии до конца 2018 года.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что правительство работает над повышением пенсий людям с большим стажем, но незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.