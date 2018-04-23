В Минюсте назвали ТОП-3 предприятия с которых взыскали зарплатные долги

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал список предприятий, в которых ликвидированы самые большие долги по заработной плате.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook-странице.

Так, в топе должников оказались три предприятия.

На первом и втором месте предприятия, принадлежащие Дмитрию Фирташу – Северодонецкое объединение Азот, где взыскали 12,6 млн грн в пользу 501 работника и предприятие Ривнеазот, на котором заставили заплатить 3,7 млн грн 117 работникам. На третьем месте оказалось предприятие Лисичанскуголь, где 2,5 млн грн взыскали в пользу 118 работников.

В целом, мобильные группы по ликвидации задолженностей по зарплате при Министерстве юстиции Украины в течение апреля взыскали почти 39 млн грн долгов по зарплате.

Напомним, что ранее Минюст создал антирейтинг недобросовестных предпринимателей, из которых с 1 апреля 2018 года взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты своим работникам.

Отметим, что на 1 марта 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы сократилась на 3,1% - до 2,5 млрд грн.

Кроме того, Минюст намерен запустить реестр компаний-должников по выплате заработной платы.

Также позже сообщалось, что Минюст разрабатывает механизм применения санкций к предприятиям, имеющим задолженность по выплате зарплат.