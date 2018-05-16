В Мининфраструктуры оценили ущерб от Крымского моста

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Крымского моста в 500 млн грн в год.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда грн в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", - заявил он.

При этом Омелян подчеркнул, что непрямые убытки от открытия моста - это миллиардные суммы. По его словам, Керченский пролив находится под угрозой закрытия каждую секунду.

Отметим, что во вторник, 15 мая, в Крыму открыли автомобильную часть моста через Керченский пролив.

Напомним, что 27 августа 2017 года в Керченском проливе начался первый этап операциипо транспортировке и монтажу арок Керченского моста Россией. 29 августа завершились работы по возведению арки.

Позже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов заявил, что строительство Керченского моста в оккупированном Крыму, которое нарушает международное морское право, приведет к снижению товарооборота между Украиной и другими странами.

В Мининфраструктуры заявляли о том, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Министерство иностранных дел Украины также направило РФ ноту в связи с односторонним решением Москвы ограничить движение судов через Керченский пролив.

Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста ухудшит логистику Азовского региона и приведет к убыткам портов Мариуполь и Бердянск.

Он также отметил, что остановить незаконное строительство Керченского моста возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение направить в суд иск в отношении Российской Федерации из-за строительства Керченского моста.

Кроме того, в октябре прошлого года Администрация морпортов сообщила о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства моста через Керченский пролив.

12 декабря Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста. Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина готовит санкции для компаний, причастных к строительству моста.