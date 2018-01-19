В Минфине задумались об ужесточении контроля за конечными владельцами компаний

Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Об этом говорится в доработанном законопроекте О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Интерфакс-Украина.

Документ предлагает отнести обязательство установления конечных бенефициаров к элементам финансового мониторинга для большинства финучреждений и представителей регулированных профессий, к которым относятся нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Кроме того, законопроект предусматривает введение новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров, народных депутатов, членов их семей, обязав их предоставлять необходимую документацию об их финансовом и имущественном состоянии.

Также он расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению.

В пояснительной записке говорится, что среди других нововведений упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей.

В Минфине также предлагают установит обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.

Напомним, ранее министерство финансов Украины предложило новые критерии для определения состоятельных граждан с целью взыскания с них налогов.