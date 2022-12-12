За дверями «секретной комнаты». В Минфине США рассказали, как ведут экономическую войну против России 12 декабря, 11:25 Джанет Йеллен, министр финансов США, и ее заместитель Уолли Адейемо (Фото:CBS News)

Замминистра финансов США по несколько часов в день проводит в специальной секретной комнате, изучая влияние санкций на РФ, попытки Кремля обойти санкции и придумывая новые способы лишить Путина возможности продолжать войну.

Об этом в интервью телеканалу CBS рассказали министр финансов США Джаннет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо.

Йеллен заявила, что помимо экономики США, вопрос, которому она уделяет больше всего времени, — это война в Украине. «Единственным национальным флагом, который мы видели в залах министерства, помимо звездно-полосатого, был желтый-синий флаг Украины», — отмечает канал.

Видео дня

Именно Минфин США (а не Госдеп или Пентагон) является тем ведомством, которое отвечает за реализацию более 1000 санкций в отношении российской банковской и энергетической систем и военной промышленности. Координирует эти действия замминистра финансов Уолли Адейемо.

«Большая часть финансовой войны против России ведется из-за закрытых дверей Министерства финансов в помещениях, называемых безопасными изолированными информационными центрами или SCIF (sensitive compartmented information facility)», — объясняет CBS.

Отвечая на вопрос, что происходит за дверями SCIF и как это может ограничить возможности России в Украине, Адейемо сказал: «Мы можем просматривать разведданные о попытках РФ уклониться от наших санкций. Также мы видим разведданные о том, что нужно РФ для продолжения войны в Украине».

По словам Адейемо, он проводит в SCIF по несколько часов в день.

Замминистра также рассказал, что ограничение поставок в РФ всего: от микрочипов до шарикоподшипников — изменило ситуацию на поле боя.

«Я не буду рассказывать вам ни о каких разведданных, которые я видел. Но я могу сказать, что ведущие производители танков в России прекратили свою деятельность и заявили о об этом, потому что они не могут получить необходимое им оборудование», — сказал Адейемо.

«Способность России снабжать свои вооруженные силы очень сильно подорвана санкциями и экспортным контролем», — резюмировал он.

В свою очередь Джанет Йеллен заявила, что прекращение войны России против Украины — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики.

«Мы делаем все возможное, чтобы довести эту войну до конца. Конечно, мы оказываем немалую помощь Украине, как военную, так и экономическую», — добавила министр.

Отвечая на вопрос, как долго США будут продолжать оказывать Украине военную (уже выделено $38 млрд) и прямую экономическую (выделено $13 млрд) помощь, Йеллен заявила: «Столько, сколько потребуется».

Как сообщалось, министр финансов США также назвала две причины, по которым был введен ценовой потолок на российскую нефть.