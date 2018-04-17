В Минфине рассказали, во сколько обойдется повышение минималки для украинского бюджета

Заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 4200 грн обойдется бюджету в сумму от 13 до 30 млрд грн.

Об этом он рассказал в интервью Delo.ua

Он также отметил, что на сегодняшний день согласно оперативные данные Госказначейства по итогам I квартала 2018 года нет возможности повысить минимальную зарплату (госбюджет-2018 обязал Минфин в апреле рассмотреть возможность повысить минимальную зарплату с 3723 грн до 4200 грн - ред.).

По его словам, по итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018 (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн.

Кроме того, он добавил, что если б с апреля минимальная зарплата выросла до 4200 гривен в месяц, то нужно было б расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 млрд грн. "И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной системы", - отметил Марченко.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальнуюзарплату повысят до 4100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

Позже вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 грн будет принято в конце апреля-начале мая.

Отметим, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц.