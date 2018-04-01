В Минфине подсчитали прибыль от легализации игорного бизнеса

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Александр Данилюк
Александр Данилюк / Facebook

Александр Данилюк

Бюджет Украины сможет получать от легализации игорного бизнеса дополнительные 5 миллиардов гривен в год, заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью Интерфакс-Украина.

По словам главы Минфина, эти деньги можно будет направить на социальное обеспечение граждан, здравоохранение, спорт и культуру.

"Игровые конторы на каждом шагу - их больше, чем аптек. Ми принципиально требуем урегулировать эту деятельность, так как азартные игры имеют негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений", - сказал Данилюк.

Министр заявил, что законопроект о легализации игрального бизнеса лежит в Верховной Раде уже два года, но его рассмотрение блокируют "лоббистские группы".

Ранее министерство финансов разработало новые лицензионные условия для лотерейного бизнеса. В декабре Минфин оценил теневой лотерейный рынок в Украине в 1 миллиард долларов.

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