В Минфине подсчитали долги Украины перед внешними кредиторами

В 2019 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 165,3 млрд грн

Украине до конца 2018 года необходимо выплатить 91,3 млрд грн внешнего долга ($3,25 млрд по текущему курсу).

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, из этой суммы 49,8 млрд грн приходится на погашение долга, 41,4 млрд грн - на обслуживание.

Кроме того, Украине до конца 2018 года надо погасить 244 млрд грн внешнего долга, из которых 78,6 млрд грн - погашение, 165 млрд грн - обслуживание.

В 2019 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 165,3 млрд грн или почти $5,9 млрд, а в 2020 - 169,8 млрд гривен или $6 млрд.

Напомним, ранее в Минфине рассказали на сколько увеличится внешний долг Украины в 2019 году.