В Минфине ожидают, что МВФ утвердит новый транш до конца года

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МВФ заменил Украине программу EFF на stand-by

МВФ заменил Украине программу EFF на stand-by

Министерство финансов Украины ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердит новую програму макрофинансовой помощи stand-by до конца 2018 года.

Пресс-служба Минфина отмечает, что программа будет утверждена, если Украины выполнит все необходимые условия.

"Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета - под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику", - заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Она отметила также, что сотрудничество с МВФ позволит Кабмину "получить финансирование на очень привлекательных условиях".

Напомним, 19 октября Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).

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