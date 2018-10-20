В Минфине ожидают, что МВФ утвердит новый транш до конца года

Министерство финансов Украины ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердит новую програму макрофинансовой помощи stand-by до конца 2018 года.

Пресс-служба Минфина отмечает, что программа будет утверждена, если Украины выполнит все необходимые условия.

"Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета - под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику", - заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Она отметила также, что сотрудничество с МВФ позволит Кабмину "получить финансирование на очень привлекательных условиях".

Напомним, 19 октября Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).