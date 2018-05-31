В Минфине опровергли информацию о добровольной отставке Данилюка

Министерство финансов опровергло информацию о том, что министр финансов Александр Данилюк якобы подал заявление об отставке.

Об этом заявили в пресс-службе министерства, передает Интерфакс-Украина.

В ведомстве напомнили позицию министра, что он намерен продолжать работать на своей должности и у него нет планов добровольно подавать в отставку.

Ранее в этот день несколько источников в правительстве сообщили агентству Интерфакс-Украина, что якобы Данилюк попросил об отставке.

По их словам, вопрос возможного увольнения министра обсуждался на заседании правительства 30 мая, и против смены министра высказалось всего несколько его коллег.

Отметим, что Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, что на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.