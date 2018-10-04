В Минэнерго решили, сколько электроэнергии будет произведено в 2019 году

Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2019 год. Предполагается, что большую долю электроэнергии будет произведено на атомных станциях (АЭС).

Соответствующий документ подписал министр Игорь Насалик 28 сентября, передают Українські новини.

В частности, прогнозным балансом предусматривается общее производство электроэнергии в 2019 году в объеме 161,8 млрд кВт-час, тогда как в предыдущем 2017 году производство составило 155,4 млрд кВт-час.

Cогласно документу, доля атомных электростанций (АЭС) в структуре выработки электроэнергии составит 51,3%, или 83 млрд кВт-час. ТЭС должны выработать 50,8 млрд кВт-час, что составляет 31,4% в балансе производства.

Ожидается, что отпуск электроэнергии ТЭЦ и когенерационными установками в 2019 году составит 12,5 млрд кВт-час (7,7%), ГЭС - 8,9 млрд кВт-час (5,5%), альтернативными источниками - 3,5 млрд кВт-час (2,2%).

Импорт электроэнергии не предусмотрен, экспорт - в объеме 6,4 млрд кВт-час (для сравнения в 2017 экспорт составил 5,2 млрд кВт-час).

Электропотребление в прогнозном балансе на 2019 год заложено в объеме 153,5 млрд кВт/год.

В 2017 году Украина увеличила производство электрической энергии на 0,4%, до 155 414,2 млн кВт-час.