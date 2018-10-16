В Минэнерго перераспределили зоны влияния

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик перераспределил полномочия.

Соответствующий приказ №497 от 28 сентября 2018 года опубликован на сайте министерства.

Так, министр напрямую взял на себя кураторство над департаментом ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса, который с июля был закреплен за первым заместителем Татьяной Максимец. Последняя сохранила за собой направления экономики и финансов, корпоративных и имущественных прав, развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Назначенный в середине сентября замминистра Михаил Близнюк (экс-замглавы Укртрансгаза) будет курировать управление нефтегазового комплекса и электроэнергетический департамент. Оба направления до последнего времени входили в сферу ответственности другого замминистра – Анатолия Корзуна, который сохранил за собой профильный департамент угольно-промышленного комплекса.

Замминистра Наталия Бойко продолжит курировать управление международного сотрудничества, из названия которого убрали "европейскую интеграцию". Эта приставка теперь осталась только в названии директората стратегического планирования и европейской интеграции, курируемого госсекретарем Максимом Немчиновым. Он продолжит направлять директораты энергорынков, ископаемого топлива, бюджетного финансирования и отчетности, а также управления по IT и работе с персоналом. Немчинов также получил в кураторство новосозданный директорат по развитию ядерной энергетики и атомпрома.

Замминистра Юлия Пидкоморна продолжит курировать охрану труда, промбезопасность, трудовую и социальную политику.

Игорь Насалик возглавляет Минэнергоугля с апреля 2016 года, его первым замом является Татьяна Максимец (с апреля 2018-го), заместителями – Анатолий Корзун (с июля 2016-го), Наталия Бойко (с февраля 2017-го), Юлия Пидкоморна (с июня 2018-го) и Михаил Близнюк (с сентября 2018-го), госсекретарем – Максим Немчинов (с мая 2018-го).