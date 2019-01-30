В Минэнерго подсчитали, во сколько обойдется Нафтогазу установка газовых счетчиков населению Вчера, 14:44 478 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Установка счетчиков для бытовых потребителей может стоить около 2,5 миллиардов pixabay.com

Установка индивидуальных счетчиков газа для населения может обойтись Нафтогазу приблизительно в 2,5 миллиарда гривен.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Интерфакс-Украина.



По его словам, назвать точную сумму сложно, поскольку речь идет об около 3,3 миллионах потребителей.

Ранее сообщалось, что Кабмин будет рекомендовать НАК Нафтогаз Украины устанавливать газовые счетчики домохозяйствам за счет самой компании.