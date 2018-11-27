В Минагрополитики рассказали, как конфликт на Азовском море повлияет на цены на продукты

Эскалация конфликта в Азовском море окажет минимальное влияние на цены на продовольствие.

Об этом сообщил замминистра аграрной политики Максим Мартынюк в на своей Facebook-странице.

По его словам, это несет наибольшие риски для рыбной отрасли и может вызвать проблемы в экспортной логистике.

"Основной блок - для рыбной отрасли. Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определена", – написал он.

Также он сообщил, что в связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиям РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы.

Он также считает, что режим военного положения может сказаться на работе экспортной инфраструктуры, поскольку он охватывает все портовые области, хотя сейчас работа идет бесперебойно.

"Также появляется фактор непреодолимого воздействия – "военная необходимость", которой будет подчиняться транспорт, в частности приоритет в поставке вагонов, подачи тяги и т.д. будет в военных грузах. Степень влияния будет зависеть от слаженной работы транспортной инфраструктуры", - отметил Мартынюк.

Замминистра отметил, что эскалация конфликта также может повлиять на цены. Однако в министерстве оценивают влияние этого фактора, как минимальное.

"Риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для 10 областей с военным положением отсутствуют. Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено это положение, являются профицитными", - заключил замминистра.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.